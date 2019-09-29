Osmangazili badmintoncular madalyaları topladı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, 19 Yaş Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası'nda madalya coşkusu yaşadı.



Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 75 sporcunun boy gösterdiği müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri ışık saçtı. Son dönemde elde ettiği derecelerle ivme yakalayan genç yıldız Ayça Özgür tek bayanlarda, Tayfun Taşdemir ise tek erkeklerde birinci oldu. Bunun yanı sıra çift bayanlar kategorisinde rakipleri karşısında mücadele eden Naime Yılmaz ile karışık çiftler kategorisinde ter döken Tayfun Taşdemir-Ayça Özgür, üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA