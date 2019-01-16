Osmangazili Çocuklar Yetenekleriyle Büyüledi

Özel Osmangazi Okulları'nda eğitim gören üçüncü sınıf öğrencilerinin gösterisi okulun konferans salonunda, velilerin ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program 3. Sınıf öğrencisi Nurettin Karacif'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Drama gösterisinde sahne alan öğrenciler, Yunus Emre, Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa, Dede Korkut, Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı, Halime Çavuş ve Şerife Bacı gibi milli ve manevi kültürümüzde önemli yere sahip büyükleri andılar.

Adlarını altın harflerle tarihe yazdıran şanlı ecdadın hayatlarına dair kesitler sergileyen öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gösterinin sonunda bir teşekkür konuşması yapan Okul Müdürü Ömür Çolpan, milli-manevi değerlere ve tarihe ışık tutan büyükleri tanımanın öneminden bahsederken, programda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.