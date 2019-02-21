Osmangazili Genç Sultanlar İddialı

Süper Gençler Ligi'nde elde ettiği derecelerle göz dolduran Osmangazi Belediyespor, ikinci bölüm müsabakalarında iddiasını korudu.

Süper Gençler Ligi'nde elde ettiği derecelerle göz dolduran Osmangazi Belediyespor, ikinci bölüm müsabakalarında iddiasını korudu.



Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Kadınlar Süper Gençler İkinci Bölüm Müsabakaları, çekişmeli maçlara sahne oldu. Birinci Bölüm Müsabakaları'nda almış olduğu farklı skorlarla seriyi ikinci olarak tamamlayan Osmangazi Belediyespor, oynadığı 7 karşılaşma sonucunda 4 galibiyet aldı. Böylece genç sultanlar, toplam 8 puana ulaşarak bölümü 5'nci sırada tamamladı. Bunun yanı sıra Süper Gençler Ligi'nin en skorer üçüncü ismi, orta oyun kurucu mevkinde boy gösteren Ebru Öztürk oldu. Attığı 76 gol ile kariyerinin en parlak günlerini Osmangazi Belediyespor formasıyla geçiren Öztürk, gelecek yıllarda daha iyi bir dereceyle aynı gururu yaşamak istiyor.



Mart ayında Bodrum'da gerçekleşecek üçüncü bölüm müsabakalarında Süper Lig takımına puan getirmek için kıyasıya mücadele edecek Osmangazili sultanlar, Polatlı Belediyespor, Samsun Gençlik ve Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. - BURSA

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