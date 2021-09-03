Osmangazili ikizler turnuvaya damga vurdu

Savunma amaçlı başladıkları tekvandoda farklı kilolarda mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un çift yumurta ikizleri Melike ve Mihriban Ağralı, 30 Ağustos Zafer Kupası'na damga vurdu.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda göz doldurdu. Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, 63 ile +68 kilogramda tatamiye çıkan Melike ve Mihriban Ağralı rakipleri karşısında gösterdikleri üstün performansla birinci oldu. Takım arkadaşlarının başarısını 52 kilogramda sürdüren Şevval Melek Kambur ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük mutluluk yaşayan genç yıldızların gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarına inandığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA