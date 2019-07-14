Son Dakika Haberleri: Osmangazili judocu Avrupa'da boy gösterecek
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Osmangazili judocu Avrupa'da boy gösterecek

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan, Almanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek.

Osmangazili judocu Avrupa'da boy gösterecek, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan, Almanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek.

Almanya'nın Berlin kentinde 27-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Kader Divan, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edirne'de başlayan Judo Milli Takım kampında kondisyon ağırlıklı antrenman yapan genç sporcu, aynı zamanda moral depoluyor. 52 kilogramda tatamiye çıkacak Divan, ay-yıldızlı forma altında şampiyonluğu hedefliyor.

Alt yapıdan yetiştirdikleri dinamik sporcularla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, milli sporcu Kader Divan ile antrenörü Muammer Çalışkan'ı tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA
Osmangazi, Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
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