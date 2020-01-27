Osmangazili judoculardan 5 madalya - Son Dakika
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Osmangazili judoculardan 5 madalya

6 saat önce

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Judo Gençler Grup Yarışmaları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili judoculardan 5 madalya, System.String[]

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Judo Gençler Grup Yarışmaları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.


Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu'nun Okul Sporları faaliyet programında yer alan Judo Gençler Grup Yarışmaları, Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlendi. Bursa'nın çeşitli okullarından toplam 206 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları kıyasıya mücadele etti. Erkekler 50 kilogramda rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili Harun Temel birinci, İbrahim Yıldırım ikinci oldu. Bunun yanı sıra 55 kilogramda Asker Aydemir ikincilik, 81 kilogramda Yunus Efe İlhan üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kızlarda ise 44 kilogramda Gizem Nur Aras, üçüncü oldu.


Madalya coşkusu yaşayan genç judocular, Şubat ayında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörlerini yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son dönemde gösterdikleri performansla judoda büyük bir ivme yakaladıklarını belirtti. - BURSA

Osmangazi, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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