Osmangazili Judoculardan Milli Mesâi
1 saat önce
Spor alanında Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Türk Milli Takımı'na sporcular kazandırmaya devam ediyor.
Spor alanında Türkiye
'ye örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi
, Türk Milli Takımı
'na sporcular kazandırmaya devam ediyor. Antalya
'da nisan ayında düzenlenecek olan Grand Prix'de ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor'un tecrübeli judocularından Damla Çalışkan, Bolu Aladağ
Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kosova
ve Gürcistan
kamplarında da boy gösterecek olan milli sporcu, olimpiyat vizesini alarak Bursa
'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra ay-yıldızlı ekibin genç kadrosunda yer alan Osmangazili sporculardan Kübra Şenyayla ile Kader Divan ise Yunanistan
'da gerçekleştirilecek Avrupa
Kupası'nda ter dökmeye hazırlanıyor.
Alt yapıdan yetiştirdikleri genç ve dinamik sporcular ile ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan
, sporcularına yürekten inandığını söyleyerek başarılar diledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:35 Kaynak: İHA
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