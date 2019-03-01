Osmangazili Judocuların Madalya Coşkusu

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okullar Arası Judo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda sergiledikleri üstün performans ile 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okullar Arası Judo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda sergiledikleri üstün performans ile 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalyanın sahibi oldu.



Osmangazi Belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Okullar Arası Judo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dikkaldırım Spor Salonu'nda toplam 96 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakada, Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları göz doldurdu. Yıldız kızlar kategorisinde boy gösteren Zeynep Kaya, Kadriye Çakır, Edanur Şahin birinci olurken, Şirvan Fidan, Berra Behiye Alper, Nisa Yavuz ve Kardelen Canan Zorlu ikinci oldu. Hatice Ataş, Selin Demirkır, Gözde Gül ise üçüncülük başarısı elde etti.



Bunun yanı sıra yıldız erkekler kategorisinde Muhammed Sheudzen, Recep Turhan, Onur Alp Öztürk birincilik, Eren Acar, Bora Özgün Aksu, Arda Tanışkan, Barış Umut Korkun ikincilik, Yunus Emre İlhan, Ahmetcan Korkusuz, Erdem Önal, Sinan Erol, Yunus Emre Şebelek ve Emirhan Orhan üçüncülük kürsüsüne çıktı. - BURSA

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