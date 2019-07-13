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Osmangazili kadınların güç birliği

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Osmangazili kadınların güç birliği, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Merinos Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında kadınların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar ile meclis üyelerinin vatandaşla belediye arasında köprü olduğunu belirtti. Mahallelerin meselelerini sür'atle çözmek için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bizim kültürümüzde, inancımızda kadın en önemli unsurdur. Ailenin temeli ve evi her anlamda yöneten kadındır. Bu anlamda kadın yöneticilerimizin her seçimde artış göstermesi bizleri mutlu ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların beklentilerini karşılamak adına muhtar ve meclis üyelerimizle ortak hareket ediyoruz. Yeni dönemde birçok yeni projeyi birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - BURSA
Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
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