Son Dakika Haberleri: Osmangazili Kulaçlar Gözünü Kürsüye Dikti

Osmangazili Kulaçlar Gözünü Kürsüye Dikti

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor yüzücüleri 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'nci Vize Yarışları'nda göz doldurdu.

Osmangazili Kulaçlar Gözünü Kürsüye Dikti, System.String[]
Osmangazi Belediyespor yüzücüleri 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'nci Vize Yarışları'nda göz doldurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Atıcılar Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'nci Vize Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İki gün süren müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un yanı sıra Bursa'da faaliyet gösteren toplam 20 kulüp katıldı. Erkekler grubunda üstün bir performans sergileyen Osmangazili Metehan Uludağ, 50-100 metre serbest, 50-100-200 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde, Berat Kerem Tanrıver ise 50 metre serbest ile 50 metre sırtüstü kategorilerinde dereceler elde etti. Bunun yanı sıra Berat Yavuz Korkmaz 50 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama kategorisinde, Yunus Emre Aslan 50-100 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek kategorisinde, Ramazan Doğan, 50 metre serbest kategorisinde, Eren Topkaya da 50 metre sırtüstü kategorisinde barajı geçti.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 2'nci Vize Yarışları'nda mücadele etmeye hak kazanan Osmangazili kulaçlar, 2 yarıştan en az 3 baraj geçtikleri takdirde finalde yarışacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Osmangazi, Vize, Spor
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