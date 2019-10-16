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Osmangazili raketlerden çifte başarı

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Zehra Tunçbilek ve Ezgi Arpak, 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili raketlerden çifte başarı, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Kocaeli'de düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'na çeşitli illerden toplam 63 sporcu katıldı.

Osmangazi Belediyespor'un genç raketleri Zehra Tunçbilek ile Ezgi Arpak, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan Osmangazili sporcular, başarılarını sürdürerek Bursa ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, spora yaptıkları alt yapının meyvelerini aldıklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: Bültenler
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