Son Dakika Haberleri: Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya

Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya

31 dakika önce

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Mihriban Ağralı, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Mihriban Ağralı, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu (TAF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediye Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli kulüplerden toplam 184 sporcu katıldı. Tatamide 68 kilogramda boy gösteren Osmangazili Mihriban Ağralı, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne çıktı. Gösterdiği performansla şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Uluslararası Açık Turnuvası'nda milli takım forması giyecek Osmangazili sporcu, Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye, Spor
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