Son Dakika Haberleri: Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya

Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya

25 dakika önce

Son dönemde elde ettiği dereceler ile tekvando branşında büyük bir ivme yakalayan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Mihriban Ağralı, milli takım formasıyla çıktığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya, System.String[]
Son dönemde elde ettiği dereceler ile tekvando branşında büyük bir ivme yakalayan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Mihriban Ağralı, milli takım formasıyla çıktığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 3 gün süren turnuvaya, 51 ülkeden toplam bin 615 sporcu katıldı. Genç Milli Takım adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor sporcusu Mihriban Ağralı, sergilediği üstün performans ile göz doldurdu. 68 kilogramda tatamiye çıkan genç sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gelecek için umut vaat eden Ağralı, ay-yıldızlı forma altında Bursa ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden Başantrenör Mücahit Altıner de, çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade ederek, alt yapı çalışmalarının semeresini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Osmangazi, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Honda, Türkiye Fabrikasını Kapatacak İddiası Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı

Fenerbahçe Efsanelerinden Abdullah Çevrim, Hayatını Kaybetti Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazili Tekvandocudan Bronz Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]