Son Dakika Haberleri: Osmangazili Yüzücüler Edirne'de Kulaç Atacak

Osmangazili Yüzücüler Edirne'de Kulaç Atacak

2 saat önce

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen seçmelerde gösterdikleri performansla 1. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları biletini kaptı.

Osmangazili Yüzücüler Edirne'de Kulaç Atacak, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen seçmelerde gösterdikleri performansla 1. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları biletini kaptı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yıldız Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmesi Müsabakaları, İstanbul'da yapıldı. 13 takımdan toplam 80 sporcunun katıldığı müsabakalarda Osmangazili yüzücüler elde ettikleri derecelerle madalya coşkusu yaşadı. Bunun yanı sıra Milli Takım'a seçilen Osmangazi Belediyespor'un başarılı kulaçları Efe Eren, Elif Yazıcılar ve Naz Duru Kahvecioğlu, 8 Şubat'ta başlayacak 1. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda mücadele etmeye hak kazandı. 6 Şubat tarihinde Edirne'de gerçekleşecek kamp öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Osmangazili yüzücüler puan cetvelinde üst sıralarda yer alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Özel antrenman programı eşliğinde eksiklerini tamamlayacaklarını belirten Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı Başantrenörü Merve Ay da, sporcularına yürekten inandığını söyleyerek, başarılar diledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: İHA

Osmangazi, İstanbul, Edirne, Spor
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