Osmanıck belediyesi kısıtlamada sokakları yıkadı - Son Dakika

Osmanıck belediyesi kısıtlamada sokakları yıkadı
28.02.2021 14:51
Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında sokaklar dezenfektanlı suyla yıkanıyor.
Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında sokaklar dezenfektanlı suyla yıkanıyor.
Osmancık Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkıyor.
Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarını sürdürürken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağladı. - ÇORUM
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor