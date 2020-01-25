Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı - Son Dakika
Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye Osmaniye'den bir UMKE ekibi ve iki 112 Sağlık ekibi toplam 11 personelle yaraları sarmak için Osmaniye'den yola çıktı. - OSMANİYE
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış