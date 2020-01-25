Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı - Son Dakika

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ'a yaraları sarmak için yola çıktı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye Osmaniye'den bir UMKE ekibi ve iki 112 Sağlık ekibi toplam 11 personelle yaraları sarmak için Osmaniye'den yola çıktı. - OSMANİYE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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