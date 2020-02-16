Osmaniye 14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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Osmaniye 14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
7 saat önce
OSMANİYE 14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
OSMANİYE 14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
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