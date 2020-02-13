Osmaniye 3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye 3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi - Son Dakika

Osmaniye 3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

6 saat önce

3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdiOSMANİYE'de, 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (47), İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edilip, indirildi.

3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

OSMANİYE'de, 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (47), İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edilip, indirildi. 3 çocuk babası A.S.'nin boşandığı, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın çatısına çıkıp, ayaklarını sarkıtan ve atlayacağını söyleyen A.S.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın altına hava yastığı açılırken, polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Eşinden ayrıldığı ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 3 çocuk babası A.S., kendisini ikna etmek isteyen polislere, yaklaşmamalarını aksi takdirde atlayacağını söyledi. Uzun uğraşlara rağmen indirilemeyen A.S. ile bu kez olay yerine gelerek, çatıya çıkan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş konuştu. Okumuş'un yaklaşık 20 dakika konuşmasıyla ikna olan A.S., eyleminden vazgeçerek, çatıdan beraber indi. A.S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Osmaniye 3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

Ahmet Selçuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
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