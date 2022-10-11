Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı

11.10.2022 21:26

Osmaniye yerel 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı OSMANİYE - Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 ev ağır hasar görürken evdeki 4 kişi büyük korku yaşadı.

Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı

OSMANİYE - Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 ev ağır hasar görürken evdeki 4 kişi büyük korku yaşadı.

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde bir evde hasar meydana geldi. Deprem sırasında evde oturan Mert ailesi korku yaşarken Kızılay ve AFAD ekipleri eve gelip incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan aile, evde yemek yedikleri sırada depremin olduğunu ve korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Türk Kızılayı Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal ise depremin ardından sahaya indiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de evleri ağır hasar gören aile büyük korku yaşadı - Son Dakika

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