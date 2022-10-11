Osmaniye 3. sayfa haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye 3. sayfa haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

11.10.2022 08:24
Osmaniye 3. sayfa haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Gelen Osmaniye haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 3-10 Ekim tarihleri arasında 32 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 238.07 gram metamfetamin, 87.53 gram eroin, 63.64 gram esrar, 285 adet captagon, 171 adet sentetik ecza, 25 kök hint keneviri, 2.25 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye 3. sayfa haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Son Dakika

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