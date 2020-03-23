OSMANİYE 3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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OSMANİYE 3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştu

6 saat önce

3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştuOSMANİYE'de, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşüp, sol arka bacağı kırılan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştu

OSMANİYE'de, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşüp, sol arka bacağı kırılan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde sahibi Hasan Kaya tarafından, hava alması için balkona çıkartılan 2 yaşındaki erkek Van kedisi, bir anda yere düştü. Önce özel bir veteriner kliniğine götürülen kedi, daha sonra kırık şüphesiyle Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kurduğu 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirildi. Burada kedinin çekilen röntgen filmi sonucunda diz ekleminde 'femur' kemiğinde kırık tespit edildi. Veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ve Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonunda "intrameduller pin" uygulaması yapıldı. Van kedisi tedavisinden kısa bir süre sonra ayaklarının üzerine basarak yürümeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, çekilen filim sonrasında kırığın düzgün ancak kemiğin çok ayrılmış olduğunu söyleyerek, "Kasları zedelemeden, sinir dokularına zarar vermeden küçük bir enjeksiyonla kemiği yerine getirmeye çalıştık.İntrameduller pin uyguladık ve başarılı oldu. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Korona salgınından dolayı tedbirli olunması gerektiğini de belirten Yiğit, "Tedbirli olmamız gerekiyor. Fakat biz veteriner sağlık bilimleri olarak mecburen görevimizin başına geliyoruz. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz. Sizler de dikkatli olun. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışın. Sağlıklı olun, sağlıkla yaşayın" diye konuştu.

HAYTAP Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise koronavirüsten dolayı dışarı çıkılmaması ve asgari işlerin yapılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Kimseyle temas etmeyin her zaman temizliğe ve dezenfeksiyona dikkat edin' deniyor. Ancak bizlerin de sağlık sektörü olarak sahipli ve sahipsiz bize emanet edilmiş bu canlara bir görevimiz var. Tüm sağlık personellerinin korona virüsüne temas etmeden işlerini başarıyla yürütmelerini temenni ediyorum. Hepimize şimdiden geçmiş olsun."

OSMANİYE 3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştu

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: DHA

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