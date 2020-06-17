OSMANİYE 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

OSMANİYE'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' suçundan çok sayıda dosyadan aranan firari şüpheli A.O.'nın İstiklal Mahallesi'ndeki ikametinde olduğu bilgisine ulaştı. Baskın sonrası yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda, cezaevi firarisi olduğu, 2 ayrı ceza dosyası kesinleşmiş toplam 5 ayrı dosyadan arandığı anlaşılırken, Cumhuriyet Savcılığı ile yapılan görüşmede ise 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Gerekli işlemlerden sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.