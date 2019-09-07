Osmaniye 4 bin 740 kişiye istihdam

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, bu yılın sekiz ayında 4 bin 740 kişiye iş bulunduğunu belirtti.



Altunkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de yürütülen istihdam seferberliği kapsamında Osmaniye'de de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstihdama katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getiren Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Ocak–ağustos dönemlerinde toplam 121 engelli istihdam edildi. İş gücü yetiştirme kursları kapsamında 613 kurs düzenlendi. Bu kurslara 4 bin 797 kişi katılarak sertifika ve belge aldılar. Girişimcilik eğitimi kapsamında düzenlenen 12 programa 278 kursiyer katılarak girişimcilik sertifikalarını aldı. Bu yılın sekiz ayında 4 bin 740 kişiye iş bulundu."