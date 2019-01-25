Son Dakika Haberleri: Osmaniye Afad'dan İtfaiye Çalışanlarına Eğitim

Osmaniye Afad'dan İtfaiye Çalışanlarına Eğitim

1 saat önce

Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından "Afete Hazır İşyeri Projesi" kapsamında itfaiye çalışanlarına eğitim verildi.

Osmaniye Afad'dan İtfaiye Çalışanlarına Eğitim, System.String[]
Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından "Afete Hazır İşyeri Projesi" kapsamında itfaiye çalışanlarına eğitim verildi.


AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, kentte afet eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.


Osmaniye Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeline 4 gün boyunca kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtıldığını aktaran Bulut, etkinlikte ayrıca yüksekten sedye ile yaralı indirme eğitiminin uygulamalı olarak yapıldığını kaydetti.


Afet eğitimlerinin önemsendiğini, ifade eden Bulut, "Afet ve acil durumlara başka bir deyişle beklenmeyene hazır olmak amacıyla eğitimlerimiz okullarda, işyerlerinde devam etmektedir. Bu eğitimlerin bir parçasını da Afete Hazır İşyeri projesi kapsamında işyerlerinde verilen eğitimler oluşturmaktadır. İtfaiye ekiplerine verilen eğitim oldukça verimli geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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