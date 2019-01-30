Son Dakika Haberleri: Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Binasında

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Binasında

1 saat önce

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Binasında, System.String[]
Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İl Müdürü Hamit Coşkun, yeni hizmet binasının toplam 8 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan binanın eski Osmanlı konakları örnek alınarak projelendirildiğini söyleyen Coşkun, "Bakanlığımızın hizmet verdiği vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet sunabileceğimiz bodrum, zemin artı üç kattan oluşan hizmet binamızda; 100 kişilik konferans salonumuz, toplantı salonlarımız, komisyon odalarımız, çocuk etkinlik odası, oyunla terapi odası, kütüphane, aile ihtiyaç odaları, yemekhane ile binamızın bahçesinde çocuklarımız için oyun alanı, vatandaşlarımız için de kameriyeler yer almaktadır." diye konuştu.

Coşkun, yeni binanın Osmaniye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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