Osmaniye AK Parti İl Teşkilatı'ndan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

AK Parti Osmaniye il teşkilatı üyelerinin kan vermesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile röportaj

AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile röportaj Osmaniye AK Parti İl Teşkilatı'ndan kan bağışı kampanyasına destek

OSMANİYE (AA) – AK Parti Osmaniye il teşkilatı, Türk Kızılay'ınca yürütülen kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Devlet Hastanesi bahçesine kurulan kan bağışı çadıra gelen AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Başkanı Seydi Gülsoy ve partililer, kan verdi.

Durmuşoğlu, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin zaman zaman kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ının önemi bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Durmuşoğlu, " Türk Kızılayı, mazlumun, mağdurun yani zor durumda olan insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuzdur. 168 yıldır bu görevi başarıyla yerine getiriyor. Bizlerde bu gün il teşkilatımızla kan bağışında bulunduk. İnşallah bu kan bağışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza can vermiş oluruz. Salgın dönemindeyiz, bu süreçte de stoklarımızda da azalma olabilir. Bu anlamda da vatandaşlarımızı Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy da, kan bağışı kampanyasına destek olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.