Osmaniye Ak Partili Ünal 15 Temmuz Günü Beraber Olanlar, Beraber Yürümeye Devam Edecekler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , 15 Temmuz gecesinin bir var oluş ve yok oluş mücadelesi olduğunu belirterek, O gece beraber olanlar beraber yürümeye devam edecekler dedi. Mahir Ünal, Osmaniye 'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 9'uncu Tirşik Festivaline katıldı. Burada bir konuşma yapan Ünal, Türk Milletinin yaşadığı hiç bir şeyi unutmadığını belirttiği konuşmasında, İster ilçe ister il olarak ister millet olarak biz kolay kolay hafızamızda derişn iz bırakan olayları unutmayız. Mehteri dinlerken hangi siyasi görüşten olursak olalım duygularımız tarihin içerisinde adeta akıp gidiyor. Niye çünkü mehter bize kim olduğumuzu hatırlatır. Mehter bize o tarihin içinden akıp gelen büyük şuurumuzu büyük bilincimizi hatırlatıyor. Bu aziz milletin, Türk milletin tarihin içerisinde devlet kuran o büyük milletin iddiasını, var oluş mücadelesini hatırlatıyor. İyiliğin merhametin hakkın adaletin yanında duruşunu hatırlatıyor. Bugün aslında o büyük varoluşun Andırın ilçemiz bazında tirşik üzerinden bir hatırlanmayı kutluyoruz dedi.Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kültürel etkinliklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında her ilde her ilçede kutlandığını belirterek, Biz aslında neyi hatırlamayı, neyi yaşatmak istiyoruz. Biz kim olduğumuzu ve istikametimizi çocuklarımıza aktarmak istiyoruz aslında. Andırınlı, Osmaniyeli olmak ne demektir, Türk olmak ne demektir, bu millete ait olmak ne demektir onu muhafaza etmek istediğimiz için bu kültürel etkinlikleri hel ilçede her ilde kutluyoruz. Çünkü biz tarihin içerisindeki var oluşumuzu devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Bunun Osmaniye'de kutlanması daha da önemli daha da kıymetli diye konuştu.Andırınlılar Dernek Başkanı Yunus Temiz, katılımlarından dolayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a günün anısına Karatepe kilimi hediye etti.