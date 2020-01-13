Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika

Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor

14 dakika önce

Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyorHatay'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor

Hatay'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile Amanoslar'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hatay İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'da 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından geçen günlerde Amanoslar'da 585 personelin katılımıyla 'Kapan-2 operasyonu' başlattı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren 'Kıran' operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla başlatılan operasyona Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı. Bölücü terör örgütünün kullandığı 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun saptandığı operasyon Amanoslar'da koordineli olarak sürdürülüyor.

Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor

Amanos Dağları, Amanoslar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Mardin'de tutuklanan rahip Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:22 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
20:22 Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:21 Spor filenin sultanları yurda döndü - Son Dakika
20:20 THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı - Son Dakika
20:15 Sözcü Gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye amanoslar'da 'kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]