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Osmaniye Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralı

2 saat önce

Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tufan Paşa mahallesi Hükümet Caddesi Rasim Ünal İlkokulu civarında meydana geldi. İddiaya göre öğrenci almaya giden Sezai K. Yönetimindeki 80 S 7259 plakalı servis minibüsü ile hasta almaya giden Rahim C. yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Ambulans bir evin istinat duvarına çarparak dururken servis minibüsü de elektrik direğine çarptı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada ambulans şoförü Rahim C. ile servis şoförü Sezai K. yaralandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:47 Kaynak: DHA
Kadirli, Osmaniye, Güncel
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