Son Dakika Haberleri: OSMANİYE ARAÇ KAPUTUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
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OSMANİYE ARAÇ KAPUTUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

32 dakika önce

OSMANİYE'de bir otomobilin kaput kısmına giren kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

OSMANİYE'de bir otomobilin kaput kısmına giren kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Öğlen saatlerinde, İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde ilerleyen 80 FY 136 Plakalı otomobilin sürücüsü, aracının ön kısmından kedi sesi duyunca durdu. Kedinin çıkması için yol kenarına çektiği aracının kaputuna vuran sürücüye çevredeki esnaflarda yardım geldi. Uzun uğraşlara rağmen kedi çıkmaması üzerine otomobilin ön kısmındaki bazı parçalar söküldü. Far ile kaput arasında sıkışan kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Panikle kaçan yavru kedi gözden kayboldu.
OSMANİYE ARAÇ KAPUTUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
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