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Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı

6 saat önce

Aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltıOSMANİYE'de polisin, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE'de polisin, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, asayiş, terörle mücadele, güvenlik şube ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımlarıyla, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde, il merkezi ve ilçelerde belirlenen 55 adreste arama yapan polis, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplere, özel harekat şube müdürlüğü personeli de destek verirken, operasyon anı ise havadan drone ile görüntülendi. Aranması bulunan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada, emniyetten çıkartılan şüphelilerden bir tanesi, dışarıda bekleyen bir yakınına 'Bana spor al' diyerek bağırırken, polislere ise 'Hangi cezaevine gidiyoruz ağabey' demesi dikkat çekti.

Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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