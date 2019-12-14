Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu - Son Dakika
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Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

6 saat önce

Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulunduOSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu.

Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Aynı bölgeye daha önce atılan ölü köpeklerin de iskeletlerine rastlandı.

Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölülüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü.

Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

Sabah, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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