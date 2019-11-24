Son Dakika Haberleri: Osmaniye asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Osmaniye asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildiOsmaniye'de polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Osmaniye'de polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 1 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 21- 23 Kasım tarihleri arasında kentteki ana arterler ve otobüs durakları önlerinde asayiş, trafik ve terörle mücadele şubesi ekiplerinin katılımlarıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulama süresince, durdurulan şüpheli kişiler üzerinde ve araçlarda arama yapıldı. Bu aramalarda şüphelilerin üzerinden 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait toplam 93 mermi ele geçirildi. Uygulamada kimlik sorgulaması da yapan ekipler, basit yaralama suçundan aranan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Denetimlerde 781 kişinin kimlik sorgusunu yapıldığı, 284 aracın kontrol edildiği ve bir araç sürücüsüne ise trafik yönünden 12 araca ise 12 bin 499 lira ceza kesildiği belirtildi. Ayrıca aramalar sırasında, 2 captagon ve 1 ecstasy uyuşturucu hap ile 11,20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:51 Kaynak: DHA
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