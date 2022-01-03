Osmaniye aşılamada birinci sırada - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, yüzde 87,7 oranla, en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Osmaniye oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti. Kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla aralıksız sürüyor. Dr. Ahmet Alkan Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Yılmaz, koronavirüsle hep birlikte mücadele etmenin gerektiğini, tedbirlere uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Vali Yılmaz'ın denetimleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık da yer aldı.

'TÜRKİYE'DE EN İYİ İL OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZOsmaniye olarak çok iyiye doğru gidildiğini belirten Vali Yılmaz, "Aşılamada Türkiye birincisi olduk. Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs oranında da sayısında da Türkiye'de en iyi il olma yolunda ilerliyoruz. Bunu sürdürebilmemiz için bu hassasiyetimizi devam ettirmemiz lazım. Tedbirlere uymaya, aşılarımızı olmaya devam edeceğiz. Osmaniye olarak koronavirüsü ilk bitiren il olacağız, buna inanıyorum. O inançla çalışıyoruz" dedi.