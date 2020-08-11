OSMANİYE Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edildi - Son Dakika

Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hayvansever Sevda Kafalı, sokakta ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini götürdüğü merkezde tedavi ettirdi. Kafalı, 'Karpuz' ismi verdiği kedinin, yeniden adım atacağı günleri bekliyor.

Kadirli ilçesinde ikamet eden ev hanımı Sevda Kafalı, sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kedinin sekerek yürüdüğünü farketti. Bir süre takip ettiği kediyi yanına alan Kafalı, ilçedeki bir kliniğe götürdü. Klinikte röntgen cihazı olmadığı belirtilince kediyi alıp Osmaniye kent merkezine gelen Kafalı, Hayvan Hakları Federasyonu'nun tedavi merkezine başvurdu. Kediyi muayene eden ve röntgen filmi çeken HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, sol arka ayağında 2 kırık tespit etti. Ameliyat edilen kedinin ayağı, alçıya alındı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 45 kilometre uzaklıktan getirilen kedinin çekilen röntgen filmi sonucunda arka bacağında iki kırık tespit edildiğini kaydetti. Laçinbala, "1 saat süren operasyonda intramedüller pin tekniği ile kemik uçlarını karşılıklı sabitledik. Pinin sabit kalması için üzerine alçılı bandaj uygulaması yaptık. Yaklaşık bir ay sonra pini çıkartacağız. Sevda Kafalı, bir çok yaralı ve engelli hayvana ev sahipliği yapan duyarlı bir annemiz. Bu kedimizi kendisine emanet ederken, yaz sıcaklarında içimizi ferahlatacak bir isim verdik. 'Karpuz' ismini alan kedinin tekrar adım atacağı günleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

'80 KEDİYİ DÜZENLİ OLARAK BESLİYORUM'

25 yıldır sokak canlarına baktığını söyleyen Sevda Kafalı ise, şunları kaydetti: "Aslında çocukluğumdan bu yana bakım ve besleme yapıyorum. Bahçemde kedi evi var. Burada yardıma muhtaç olan kedi ve köpekleri buralarda yuvalandırıyorum. Yaralı olanları da tedavi ettiriyorum. Bunların masraflarını da yaptığım içli köfte mantı gibi ev yemeklerini satarak karşılamaya çalışıyorum. Her gün 80 sokak canlısını düzenli olarak besliyorum. Akşam çıktığımda bu kedinin yanımıza sekerek geldiğini gördüm. Arka sol ayağı kırıktı. Kadirli'de kliniğe götürdüm ama röntgen filmi çekilmesi gerekiyordu. Cihaz olmadığı için Osmaniye HATYAP tedavi merkezine getirdik. Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile irtibata geçtik ve ücretsiz bir şekilde tedavisini yaptırdık. HAYTAP ve Ali Laçinbala'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.