Osmaniye ayağı kırılan kedi tedavi edildi

Ayağı kırılan kedi tedavi edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 yıldır yaptığı ev yemekleriyle yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenen ev hanımı Sevda Kaffalı, araba çarpması sonucu sağ arka bacağında kırık oluşan sokak kedisini tedavi ettirdi.

Kadirli ilçesinde sokakta çevredekilerin araba çarptığını söylediği bir kedinin sekerek yürüdüğünü gören ve Sevda Kaffalı, hayvanı sahiplenerek 45 kilometre yol kat edip Osmaniye kent merkezine getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Kara Kız Görüntüleme Merkezi'nde ücretsiz röntgen filmi çekilen ve sağ arka ayağında kırık olduğu saptanan kedi, tedaviye alındı.

Yıllardır, sahipsiz sokak hayvanlarına baktığını ve evinin bahçesine sakat ve hasta hayvanlar için bir alan yaptığını söyleyen Sevda Kaffalı, 30'a yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. 40'a yakın ise sokakta beslediğim hayvanlar var. Ev hanımıyım, yöresel ev yemekleri yaparak bu hayvanların masraflarını karşılamaya çalışıyorum dedi.

'CANLARINI ACITMAYIN'

Yaralı kedinin ise sokakta baktığı hayvanlardan biri olduğunu ve 4 gün önce araba çarpması sonucu bu hale geldiğini belirten Kaffalı, Kadirli'de veteriner hekimlere yaralı kediyi gösterdiğimde parçalı kırık olabileceğini ama röntgen çekmek gerektiğini söylediler. Röntgen cihazı olmadığı için yaptıramadım. Bende araştırdım Osmaniye'de Kara Kız Görüntüleme Merkezi olduğunu öğrendim. İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçtim ve kedimizin röntgeni için randevulaştım. Getirdiğim kedimizde kırık teşhisi konuldu. HAYTAP'a vermiş olduğu bu ücretsiz hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Yıllardır sokakta yaşamaya çalışan hayvanları besliyorum. Hala benden korkan hayvanlar var. Yemeklerini verdikten sonra ben uzaklaşınca yaklaşarak besleniyorlar. Herkesten rica ediyorum, insanlar tarafından korkutulmuş bu hayvanların canlarını acıtmayın, acımayın da. Sevgi gösterin, taşlamayın, onlara şiddet uygulamayın diye konuştu.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da, 'intramedüller pin' uygulamasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, kedinin kısa zamanda yürüyebileceğini kaydetti.

Sevda Kaffalı, kedinin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'ya teşekkür etti.