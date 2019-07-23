OSMANİYE BACAĞI KESİLMEKTEN KURTARILAN KEDİ YAVRULARINA KAVUŞTU

OSMANİYE'de dördüncü kattaki bir apartman dairesinin balkonundan yere düşerek yaralanan ve radyolojik görüntüleme sistemi sayesinde ayağında kırık teşhis konularak tedavi edilen anne kedi, 5 yavrusuna yeniden kavuştu.
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ve Doğa Derneği'ne ait bilim evinde hizmet veren görüntüleme sistemi sayesinde yüksekten düşerek yaralanan anne kedinin arka ayağının kesilmesi önlendi. Sahibi tarafından veteriner hekime götürülen kedinin, arka ayaklarında kırık olduğu belirlendi. Tedavisine başlanılan ve ortopedi operasyonu uygulanan anne kedi kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuştu.
CİHAZ SAYESİNDE KEDİNİN KIRIK AYAĞI AMPUTE EDİLMEDİ
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Osmaniye'de sahipli veya sahipsiz hayvanların travma sonucunda teşhis ve tedavide kullanılan radyolojik görüntüleme sisteminin olmadığını belirterek, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği'nin talebi üzerine yüzde 100 hibe ile şehrimize bir röntgen cihazı hediye edildi. Artık bu canlarımızın travmalarını kolaylıkla teşhis ederek tedavilerini sağlayacağız dedi. Laçinbala, röntgen cihazında tespit edilen çok parçalı kırık teşhisi sonucunda anne kedinin bacağının ampute edilmediğini, ameliyattan 2 gün sonra hayata yedinden adım attığının görüntülendiğini kaydetti.
3,5 SAATLİK OPERASYON
Kırık operasyonuna katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise röntgen işleminde diz ekleminde tespit edilen çok parçalı kırık tedavisine 3 veteriner hekim katıldığını belirterek, Yaklaşık 3,5 saat süren zorlu operasyon, anne kedinin bacağının kesilmesini önledi. Tedaviye hızla cevap verdiği gözlenen anne kedi hayata HAYTAP sayesinde yeniden adım atmış oldu diye konuştu.
Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Savrandalı ise önümüzdeki günlerde açılış organizasyonu ile 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nin tam anlamıyla faaliyete geçeceğini söyledi. Savrandalı şöyle dedi Burada röntgen görüntülemenin yanında mikroskop ile basit muayene, dürbün ve teleskop ile uzay gözlemi konusunda ilk ve orta okul öğrencilerine uygulamalı eğitimler için şehrimizin eğitim odaklarından biri olmaya aday bir noktadır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.