Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli

6 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Bahçe ilçesi genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]