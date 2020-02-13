Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Osmaniye Bahçe'de eğitime kar engeli
6 saat önce
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Bahçe ilçesi genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. - OSMANİYE
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