Son Dakika Haberleri: Osmaniye Bahçe'de Mhp, 48 Oy Farkıyla Kaybedilen Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Osmaniye Bahçe'de Mhp, 48 Oy Farkıyla Kaybedilen Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

1 saat önce

Bahçe'de MHP, 48 oy farkıyla kaybedilen seçim sonuçlarına itiraz ettiOsmaniye'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi olmayan sonuçlara göre 48 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Bahçe'de MHP, 48 oy farkıyla kaybedilen seçim sonuçlarına itiraz etti

Osmaniye'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi olmayan sonuçlara göre 48 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. Çok sayıda partili hükümet konağı önünde toplanmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz, yüzde 48,85'lik oranla aldığı 4 bin 537 oy ile yeniden belediye başkanı seçilirken, MHP adayı Doç. Dr. Ömer Okan Fettahlıoğlu ise 48,34'lük oranla 4 bin 489 oy aldı. MHP sonuçlara itiraz ederken, partililer de Atatürk Caddesi üzerindeki hükümet konağı önünde 'Adalet istiyoruz', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' ve 'Oylarımız yeniden sayılmasını istiyoruz' sloganlarıyla toplanmaya başladı. MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, İlçe Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ve diğer partililerle birlikte hükümet konağına geldi. Polis bölgede geniş güvenlik önlem alırken, il merkezinden de takviye ekiplerin ilçeye yönlendirildiği öğrenildi. Adliye önündeki bekleyiş ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:01 Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Osmaniye, Bahçe, MHP, Güncel
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