Osmaniye Bahçe'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi, Boyuncaklı ve Böğürtlenli arasında kalan ormanlık alanda orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bahçe Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası ormanlık alanda çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. - OSMANİYE