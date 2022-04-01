Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Son Dakika
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Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

01.04.2022 20:47

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı.

Seyyar satıcıya tartısı da geri verildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Son Dakika


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