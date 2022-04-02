Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

02.04.2022 11:32

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak'tan özür dileyerek tartısını geri verdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

OSMANİYE - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak'tan özür dileyerek tartısını geri verdi.

Osmaniye Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

YORUMLAR
500
Zabıtaların tartısına el koyup ağlattığı seyyar satıcıdan belediye başkanı özür diledi Zabıtaların tartısına el koyup ağlattığı seyyar satıcıdan belediye başkanı özür diledi Üniversiteli Yörük kızı şehir yaşamını bırakıp hayvancılığa başladı Üniversiteli Yörük kızı şehir yaşamını bırakıp hayvancılığa başladı

Seyyar Satıcı, Kadir Kara, Ali Budak, Osmaniye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement