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Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! - Son Dakika

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı!

13.02.2022 13:15

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Mermiler binanın 2'nci katında bulunan başkanlık makamının camına isabet etti.

Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına akşam saatlerinde otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de binada inceleme yaptı.

2 MERMİ BAŞKANIN ODASINA İSABET ETTİ

Yapılan incelemede mermilerin 2'sinin 2'nci katta bulunan Başkan Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, saldırı sırasında Belediye Başkanı Kadir Kara'nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediye binasına geldiği öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Başkanın odası hedef alındı

BAŞKAN KARA'DAN AÇIKLAMA

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, kolluk güçlerinin olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü belirterek, "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir. Başta valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz ve alay komutanımız olmak üzere olaya en çabuk şekilde müdahale edip, sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, böyle bir olayın şehrimizde tekrarlanmamasını dilerim" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı!
Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı!
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! - Son Dakika


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