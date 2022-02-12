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Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

12.02.2022 21:19
Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.

Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Musa Şahin Bulvarı, Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı - Son Dakika
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