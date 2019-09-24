Son Dakika Haberleri: Osmaniye belediyesi hayvan barınağı, hayvan sahiplendiriyor
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Osmaniye belediyesi hayvan barınağı, hayvan sahiplendiriyor

1 saat önce

Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sahiplendirme işlemlerini sürdürüyor.

Osmaniye belediyesi hayvan barınağı, hayvan sahiplendiriyor, System.String[]

İl Merkezinde eğitim veren Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem ve öğretmenler Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek okul adına köpek sahiplendiler.

Okul bahçesinde yaptıkları kulübede köpeği öğrencilerle birlikte besleyeceklerini söyleyen Okul Müdürü Abdullah Erdem, hayvanların korunmaya ihtiyacı olan canlılar olduğuna vurgu yaparak, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak için köpeği sahiplendiklerini ifade etti.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer ise; Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'na göstermiş oldukları duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.

Abdullah Erdem, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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