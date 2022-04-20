Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

20.04.2022 17:25
Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Osmaniye Belediyesi, ramazan münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Osmaniye Belediyesi, ramazan münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerince içinde muhtelif gıda maddesi bulunan kolilerin daha önceden belirlenen ailelerin adreslerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydederek, belediye ekiplerinin 8 araç 20 personelle, yardım kolilerini vatandaşların evlerine götürerek teslim ettiğini belirtti.

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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Son Dakika


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