Osmaniye Belediyesi, korona virüs salgının yayılma riskine karşı mücadelesi sürdürüyor - Son Dakika

Belediye ekipleri tarafından vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınına karşı bilgilendiren broşürler dağıtıyor.

Osmaniye Belediyesi'nin Kovid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadele ile ilgili konuşan Başkan Kadir Kara; "Osmaniyeli hemşerilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Birlikte yaşadığımız şehrimizde bu mücadeleyi Allah'ın izni ile yine birlikte kazanacağız. Kentimizin her noktasında çalışmalarımızı ve mücadelemizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin sağlığı için virüs tamamen bitene kadar kentimizin her noktasında olmaya kararlıyız. Birlikte yürüttüğümüz bu mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayati önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Dolmuş duraklarını, meydan ve parklarımızı, iş yerlerini, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları ve vaka görülen binaların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Osmaniye ve Osmaniyeliler üzerindeki hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda Osmaniye Belediyesi olarak tüm gücümüzle şehrimizin her alanında vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.