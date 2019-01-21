Son Dakika Haberleri: Osmaniye Belediyesi'nden Ata Projesi

Osmaniye Belediyesi'nden Ata Projesi

1 saat önce

Osmaniye Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ATA Projesi, 'Evimde Mutluyum' sloganı ile başlıyor.

Osmaniye Belediyesi'nden Ata Projesi, System.String[]

Ücretsiz olarak verilecek proje çerçevesinde evinde yatağa bağımlı olan vatandaşlara kişisel bakım ve banyo hizmeti verilecek.

Osmaniye Belediyesi tarafından yürütülecek Ata Projesi kapsamında kişisel bakım ve banyo ihtiyacı olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ozonlu su ile kendi yataklarında görevliler tarafından bakımları yaptırılacak.

Evde kişisel bakım ve yıkama hizmetlerinden yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan kendi imkânları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bir başka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Ata Projesi kapsamında 'Evimde Mutluyum' sloganı ile yatağa bağımlı bir vatandaşa ozonlu su ile yıkama makinesi ile banyo yaptırılması, saç/sakal bakımı, tırnak kesimi ve bakımı, genel vücut temizliği hizmeti verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:16 Kaynak: Bültenler

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