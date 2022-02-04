Üye Girişi
OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI - Son Dakika

OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI

04.02.2022 12:51

OSMANİYE'de sokak kedilerinin beslenme ve barınabilmesi için kedi evleri projesini uygulamaya konuldu.

OSMANİYE'de sokak kedilerinin beslenme ve barınabilmesi için kedi evleri projesini uygulamaya konuldu. İlk etapta, ihtiyaç duyulan 10 noktaya, 3 katlı kedi evleri yerleştirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından yürütülen gönüllülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için bir proje daha hayata geçti. Belediye tarafından özel olarak üretilen kedi evleri, şehrin daha önce belirlenen noktalarına yerleştirildi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları ile ilgili gönüllülük çalışması kapsamında birinci etapta üretim planlaması yapılan kedi evlerinin imalatı tamamlanarak, kedilerin sıcak yuvası olarak yerlerini aldı. Soğuk kış aylarında sokak kedilerinin sıcak bir ortamda barınabilmeleri için özel olarak ahşap malzemeden imal edilen kedi evleri, gönüllülerin koruması ve destekleri ile daha önce belirlenmiş bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Her bir kedi evinde aynı anda yaklaşık 20 kedi barınabileceği belirtilirken, belediye tarafından gönüllülere verilmek üzere mama desteği sağlanacak ve besleme işlemleri gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaniye Patileri Derneği ( OSPA-DER) Başkanı Latife Merve Turhan, 'Osmaniye Belediyemizin yaptığı kedi evlerini dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Yerleştirdiğimiz yerlerde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Vatandaş olarak bizlere düşen görev, kedi evlerimize zarar vermeden çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına kedilerimizin besleme noktalarına mama ve su dağıtımını yaparak beslenmelerini sağlamak. Bu barınakların bakımı ve kedilerimizin beslenmesi gönüllülerimiz tarafından yapılacak. Belediyemize bu örnek uygulama için ve biz hayvan severlere verdiği destekler için teşekkür ediyorum' dedi.

KEDİ EVİ ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Belirlenen noktalara yerleştirilmesi yapılan kedi evleri çocukların ilgi odağı oldu. Kedi evlerini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden 4. sınıf öğrencileri Cemre Sevim ve Maya Zeytli de mama getirip, kedileri besleyeceklerini ifade etti. 5. sınıf öğrencisi

Belediye tarafından ikinci etap üretim ile şehrin belirlenecek noktaları için kedi evleri yapımına devam edileceği bildirildi.

OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI
OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI
OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Veteriner, Osmaniye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement