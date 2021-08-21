Osmaniye Belediyesi'nden Sinop Ayancık'a yardım eli - Son Dakika

Sel felaketlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.

Aşırı yağışlar sonucunda Sinop'ta yaşanan sel felaketi bölgesindeki afetzedelere yardımlar devam ediyor. Sel felaketlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere Osmaniye Valiliği koordinesinde Osmaniye Belediyesi tarafından yardım tırları hazırlandı. 500 gıda kolisi, 500 hijyen kolisi, 500 tek kişilik battaniye, 500 çift kişilik battaniye, 300 adet yağmurluk, 300 adet çizme, 300 adet el feneri, 1500 adet pil, 10 palet hazır su, 50 paket hasta bezi, 100 paket bebek bezi bulunan tırlar Belediye Başkanı Yardımcıları Mehmet Hulusi Akkuş ve Mustafa Balkaya ile AFAD İl Müdürü Serhat Bulut'un katılımıyla dualarla uğurlandı.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Vali Yılmaz, afet zamanlarında dayanışma ve desteğin önemli olduğunu söyledi. - OSMANİYE